Terça, na TV: Lady Bird, as Doce e uma semifinal latina

CINEMA

Knives Out - Todos São Suspeitos

TVCine Top, 21h30

Harlan Thrombey é um escritor de renome que resolve organizar uma grande festa para celebrar o seu 85.º aniversário. No dia seguinte, o velho senhor aparece morto. Para investigar o caso é enviado Benoit Blanc, um detective conhecido pela sua extraordinária agudeza de espírito. Qual não é o seu espanto quando o investigador percebe que todos os presentes, sem excepção, têm um motivo real para assassinar o patriarca. Com realização de Rian Johnson (Looper - Reflexo Assassino, Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi), uma comédia negra que é também uma homenagem a Agatha Christie, uma das suas escritoras preferidas, e ao mestre do suspense Alfred Hitchcock. O elenco é de luxo e inclui Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Lady Bird

Fox Movies, 14h44

A terminar o liceu, Christine McPherson – ou Lady Bird – mal pode esperar por entrar na faculdade, de preferência bem longe de Sacramento (Califórnia), a cidade de onde nunca saiu. A mãe, uma enfermeira incansável, acha a ideia absurda e despropositada. Contudo, Lady Bird não deixa de lutar para concretizar esse sonho. Enquanto Setembro não chega, ela vai vivendo o dia-a-dia da adolescência, entre amores, desamores, conflitos e reconciliações. Uma comédia dramática sobre as dores do crescimento que marca a estreia na realização da actriz Greta Gerwig (realizadora, depois, de Mulherzinhas). Lady Bird foi nomeado para cinco das principais categorias dos Óscares: Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento, Melhor Actriz Principal e Secundária.

Assalto Infernal

Cinemundo, 21h10

A história de um assalto a um avião do Estado em pleno voo com cem milhões de dólares, que depois se despenha numas montanhas geladas. Gabe (Sylvester Stallone), um montanhista de salvamento, é chamado para resgatar um grupo que se perdeu nas montanhas. O que ele não sabe é que esse grupo de pessoas é o mesmo que assaltou um avião.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

TVI, 19h50

A Espanha defronta a Squadra Azzurra italiana na semifinal do Euro 2020. A Espanha vem de um empate com a Suíça, cuja decisão de eliminatória foi até aos penáltis. A Itália segue para as meias-finais depois de um triunfo por 2-1 sobre a Bélgica, em Munique. O embate dá-se no Wembley Stadium.

Ciclismo: Volta à França 2021

RTP2, 14h35

Encontramo-nos na 10.ª etapa da Volta à França. A prova de ciclismo de hoje prevê o percurso de Albertville a Valence, constituído por 190,7 km.

DOCUMENTÁRIO

66 Cinemas

RTP2, 22h55

Estreia de um documentário que ilumina a luta pela sobrevivência de pequenos cinemas independentes na Alemanha. O realizador alemão Philipp Hartmann levou o seu filme, O Tempo Voa Como Um Leão Que Ruge (2013), a passear pelos 66 cinemas epónimos e viu de perto a realidade quotidiana dos mesmos. Em diálogo com operadores de cinema e directores de programação, o autor reflecte sobre as dificuldades e lutas diárias com que as pequenas salas independentes se deparam para sobreviver, num contexto de grande massificação da indústria cinematográfica. Estas salas têm de lidar com as consequências da digitalização, mudanças de hábitos no que toca ao visionamento de filmes e outras dificuldades. Uma visão sobre o panorama complexo do cinema alemão que pergunta como irá mudar o cinema nos próximos anos.

Bem Bom - Realidade e Ficção

RTP1, 21h01

Este é um documentário sobre a rodagem de Bem Bom, um filme sobre a mais bem conhecida girl band portuguesa, as Doce. Aqui, assistimos aos bastidores da rodagem desta produção — que acompanha o percurso das quatros cantoras desde a sua formação em 1979 —, com testemunhos da realizadora, Patrícia Sequeira, e as quatro protagonistas, Bárbara Branco, Carolina Carvalho, Ana Marta Ferreira e Lia Carvalho. As verdadeiras Doce (Fátima Padinha, Helena Coelho, Teresa Miguel e Laura Diogo) participam e partilham momentos memoráveis da sua carreira.