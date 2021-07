Leos Carax, o mestre das marionetas sisudas

Não é a obra-prima prometida. Tem as suas ousadias, este musical composto pelos Sparks, com os fios de Adam Driver e Marion Cotillard manipulados por Leos Carax. Obra-prima espectral? Não, ópera rock sisuda.

Não, não se é submetido à “lata” afrontosa de um David Lynch no ponto Wild at Heart — isto para recordar um momento electrizante do património de Cannes, quando o Love me Tender de Sailor e Lula fez o céu e a terra, durante alguns segundos, trocarem de lugar na competição de 1990.