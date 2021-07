Diogo Costa Amarante, David Lynch e Chaplin: completa-se o programa do Curtas 2021

Com o anúncio dos 17 títulos escalados para a Competição Nacional, eis o programa do Curtas Vila do Conde 2021 fechado, e apresentado em conferência de imprensa esta terça, 6 de Julho. Para lá de uma competição que inclui filmes de Leonor Noivo, Ico Costa, Ana Moreira, Eduardo Brito ou Filipe Melo, o Curtas, que decorre de 16 a 25 de Julho, anunciou igualmente a exposição individual de Diogo Costa Amarante a ter lugar em paralelo na galeria Solar, Be Your Selfie, e dois programas de arquivo. Na secção Cinema Revisitado, sob o genérico Hollywood: Daydreams and Nightmares, uma selecção de filmes sobre o imaginário da Meca do Cinema, com obras de David Lynch ou Vincente Minnelli; o centenário de O Garoto de Charlot; e ainda Sweet Sixty, um programa especial comemorativo do 60.º aniversário da Semana da Crítica do Festival de Cannes, com títulos de Bruno de Almeida, Tsai Ming-Liang ou François Ozon.