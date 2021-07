Carlos do Carmo homenageado com concerto a 21 de Dezembro

O fadista Carlos do Carmo vai ser homenageado por artistas portugueses de várias gerações e estilos musicais num concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 21 de Dezembro, dia em que completaria 82 anos.

De acordo com a editora Universal Music Portugal, num comunicado enviado à agência Lusa, o “grande concerto de homenagem” a Carlos do Carmo, que morreu em 1 de Janeiro deste ano, irá juntar António Serrano, Agir, Camané, Carminho, Dino d'Santiago, Jorge Palma, Mariza, Marco Rodrigues, Pedro Abrunhosa, Ricardo Ribeiro e Sara Tavares. Fado é Amor, assim se chamará, será "único e inesquecível”, promete a Universal Music.

“A ideia foi a de juntar, naquele que seria o dia do seu aniversário, alguns dos maiores nomes da Música Portuguesa, artistas de diferentes gerações e de diversos estilos musicais, com quem o fadista se cruzou durante a sua longa e histórica carreira, e prestar-lhe a melhor homenagem que lhe poderia ser feita”, lê-se no comunicado.

Nascido em Lisboa, em 21 de Dezembro de 1939, Carlos do Carmo era filho da fadista Lucília do Carmo e do livreiro Alfredo Almeida, proprietários da casa de fados O Faia, onde começou a cantar, até iniciar a carreira artística em 1964.

Vencedor do Grammy Latino de Carreira, que recebeu em 2014, entre outros prémios, o seu percurso passou pelos principais palcos mundiais, do Olympia, em Paris, à Ópera de Frankfurt, na Alemanha, do Canecão, no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres.

Com a canção Flor de verde pinho, sobre o poema homónimo de Manuel Alegre, representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em 1976.

Em 2015, recebeu a mais elevada distinção da capital francesa, a Grande Médaille de Vermeil, e, no ano seguinte, o Estado português condecorou-o com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito. Em 2019, recebeu a chave da cidade de Lisboa, uma honra dada habitualmente aos chefes de Estado que visitam Portugal.

No teu poema, Um homem na cidade, Os putos, Canoas do Tejo, Lisboa, menina e moça, Bairro Alto, Por morrer uma andorinha, Fado do Campo Grande e Fado da saudade, interpretado no filme Fados, que lhe valeu um Prémio Goya, em Espanha, foram alguns dos seus êxitos, registados em dezenas de discos.

O último álbum do fadista, E Ainda...​, foi editado no passado dia 16 de Abril e, embora se trate de uma edição póstuma, “foi todo ele concebido e criado em vida”.

Alguns dos temas incluídos neste álbum foram apresentados ao vivo pelo fadista no espectáculo de despedida dos palcos, em 9 de Novembro de 2019, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, nomeadamente Mariquinhas.com, um poema de Vasco Graça Moura, que glosa um dos fados mais conhecidos do repertório fadista, A Casa da Mariquinhas, de Silva Tavares, uma criação de Alfredo Marceneiro.

Em E Ainda... Carlos do Carmo gravou também poemas de Herberto Helder, José Saramago, Sophia de Mello Breyner, Hélia Correia, Júlio Pomar e Jorge Palma. Sophia e Herberto foram, assim, dois autores estreantes na voz do fadista.

Na composição musical, E Ainda... conta com o contributo de Victorino D"Almeida, que já assinara para o fadista o Fado do Campo Grande, Mário Pacheco, Paulo de Carvalho, autor da música de “Lisboa Menina e Moça”, e José Manuel Neto, guitarrista que o acompanhou várias vezes, tanto em estúdio como em palco.