Vacina da Pfizer só consegue travar 64% das infecções com a variante Delta

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela BioNTech/Pfizer aparenta ter uma resposta menos eficaz quando associada à variante Delta. O resultado faz parte de um estudo desenvolvido pelo Ministério da Saúde de Israel.

Os dados recolhidos no mês passado apontam, segundo escreve o jornal Financial Times, para uma eficácia a rondar os 64% em casos de infecção, enquanto para outras estirpes do vírus essa eficácia é de pelo menos 94%.

Ainda assim, segundo a mesma amostra, esta vacina é 93% eficaz contra doença grave e hospitalizações. Com grande parte da população já imunizada, Israel, à semelhança do que acontece em vários países europeus, tem registado um aumento significativo de novos casos de infecção.

Até agora, as medidas tomadas por Israel face ao aumento de casos foram o aconselhamento de máscaras em espaços interiores, o reactivar do gabinete de crise ministerial da covid-19, e a suspensão do cancelamento do programa de rastreamento de contactos. A reabertura do país a turistas vacinados foi também adiada um mês.