Roedor da Austrália retirado da lista de mamíferos extintos

Depois de ter sido dado como extinto há já mais de 150 anos, um novo estudo de genética descobriu que, afinal, o rato-de-gould (Pseudomys gouldii) não faz parte da longa lista de mamíferos extintos da Austrália desde a colonização europeia, no século XVIII. As amostras recolhidas por um grupo maioritariamente formado por investigadores de universidades australianas mostraram que este roedor é em termos morfológicos indistinguível de um rato que é ainda encontrado em pequenas ilhas na costa ocidental do país, o rato de Shark Bay (Pseudomys fieldi), sugerindo que são a mesma espécie.