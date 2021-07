Observatório Espacial de Pampilhosa da Serra recebe novo telescópio

O Observatório Espacial da Pampilhosa da Serra, na aldeia de Porto da Balsa, recebeu um novo telescópio que ficará ao serviço do Ministério da Defesa Nacional, anunciou esta terça-feira aquele município do interior do distrito de Coimbra.

Apenas as autoridades designadas pelo Ministério da Defesa Nacional, o Instituto de Telecomunicações e as instituições protocoladas podem operar este novo aparelho, que permitirá monitorizar satélites geoestacionários.

Domingos Barbosa, investigador do Instituto de Telecomunicações de Aveiro, explica em nota de imprensa que observatório possui agora uma “capacidade única em Portugal para rastrear e detectar satélites, assim como para monitorizar os detritos espaciais que podem provocar danos nesses satélites”.

Foto Observatório Espacial da Pampilhosa da Serra DR

O investigador diz ainda que esta é a “estação radioastronómica de referência em Portugal continental e a única estação completa – radioastronómica e observação óptica” – em todo o território nacional, incluindo ilhas.

“Para além da vertente de investigação, estas características fazem com que este seja igualmente um espaço com forte propensão para o astroturismo”, sintetiza a nota de imprensa. Domingos Barbosa refere também que está a ser realizado um trabalho de fundo, em colaboração com a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, “para haver um regime de visitas e para poderem visitar os equipamentos”.

“O Observatório Espacial de Pampilhosa da Serra é uma estrutura que serve as ciências espaciais e a indústria aeroespacial europeia. Para além do novo telescópio, o local já contava com dois radiotelescópios. Um deles está actualmente a receber a instalação de um radar espacial, sendo que o outro é utilizado para acções formativas no âmbito da astrofísica, astronomia e ciências espaciais.”