Vacinação dos jovens arranca mas com regras. Auto-agendamento para maiores de 27 anos já é possível

Os jovens entre os 18 e os 29 anos já podem auto-agendar a vacinação contra a covid-19?

Só os que têm 27 ou mais anos, por enquanto. A vacinação desta faixa etária arrancou oficialmente no passado domingo, por ordem decrescente, mas é preciso esclarecer que só em determinados locais, principalmente no interior do país onde a vacinação dos mais velhos está mais adiantada, é que os mais jovens já começaram a ser convocados localmente, através dos centros de saúde ou através do agendamento central, explica uma fonte da task force (grupo de trabalho) que gere o plano de vacinação. O que começou esta segunda-feira à tarde foi o auto-agendamento online para os jovens a partir dos 27 anos. Para fazer o auto-agendamento é necessário seleccionar o local e a data pretendida para a vacinação. Será depois contactado por SMS pelo número 2424 com a confirmação da data, hora e local de vacinação, à qual deve responder para confirmar a marcação.