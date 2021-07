Na Serra de Monchique, as promessas de que “nada seria como dantes” ficaram por realizar

Depois do último grande incêndio na Serra de Monchique, no Verão de 2018, choveram promessas de que nada seria como dantes, mas pouco mudou depois do incêndio e hoje mais de 35 mil toneladas de madeira queimada estão deixadas ao abandono no meio da floresta. Neste P24 ouvimos o correspondente do PÚBLICO no Algarve, Idálio Revez.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.