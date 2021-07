Mais 1483 casos de covid-19 e cinco mortes. Maior subida de internamentos desde 7 de Fevereiro

Portugal registou, no domingo, 1483 casos de covid-19 e cinco mortes provocadas pelo vírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira.

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde já detectaram 890.571 casos de covid-19 no país e foram registados 17.117 óbitos.

​O número de internamentos subiu em relação ao número do último boletim. São agora 613 doentes a receberem assistência médica para conseguirem ultrapassar a infecção. Nos cuidados intensivos estão 136 pacientes, mais oito do que no sábado.

Esta é a subida mais alta de internamentos desde o dia 7 de Fevereiro. Nesse dia, 96 pessoas foram internadas nos hospitais portugueses infectados com o novo coronavírus.

Portugal está cada vez mais na “zona vermelha": o índice de transmissibilidade – conhecido como R(t) – subiu, chegando agora aos 1,20 (se contarmos com as regiões autónomas este valor desce para os 1,19).

A incidência também disparou desde sexta-feira, subindo de 194,2 casos por 100 mil habitantes para 231 casos em Portugal Continental. Se contabilizarmos também as ilhas, este valor fixa-se agora nos 224,6 casos por 100 mil habitantes – valor que, na sexta-feira passada, era de 189,4.

Foram dadas como recuperadas 773 pessoas, mas há mais 705 infecções activas no país. Até ao final de domingo havia 38.829 casos activos de infecção em Portugal.

A região de Vale do Tejo voltou a registar a maioria dos novos casos no país: das 1483 infecções detectadas, 802 (54%) foram nesta região. Este registo também aconteceu com os óbitos: três das cinco mortes ocorreram nesta zona do país, uma no Norte e a quinta no Algarve.

Três das pessoas que morreram com o vírus no domingo tinham idades superiores a 80 anos. Uma tinha idade entre os 70 e os 79 anos, morrendo também uma pessoa com idade entre os 60 e os 69 anos.

Há agora 59.442 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, mais 1142 do que no sábado.