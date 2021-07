Covid-19: Portugal pode chegar aos quatro mil casos diários daqui a duas semanas

Portugal pode duplicar o total de casos diários de covid-19 daqui a duas semanas, diz Marta Temido. Ministra afirma que jovens com menos de 18 anos podem começar vacinação no final de Agosto.

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu, nesta segunda-feira, que Portugal, “no pior cenário”, pode chegar aos quatro mil casos por dia de covid-19. Ao ritmo actual de infecções, em 15 dias, os internamentos em enfermaria chegarão aos 800 e nos cuidados intensivos aos 150.

“Este é o cenário garantido, se nada se inverter”, assumiu a ministra em entrevista à TVI. “Não é um bom cenário. Neste ritmo de crescimento, daqui a 15 dias duplicaremos o número de novos casos”, explicou, deixando ainda claro que este eventual aumento não terá o mesmo impacto, em hospitalizações ou mortes, que teria numa outra altura, devido à vacinação. “Mas, há consequências da covid, a médio e longo prazo, que ainda não são conhecidas e nós não podemos ficar indiferentes”, ressalvou a governante.

No boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde conhecido nesta segunda-feira, Portugal conta mais 1483 casos e cinco mortes. O número de internamentos subiu em relação ao número do último boletim. São agora 613 doentes a receberem assistência médica para conseguirem ultrapassar a infecção. Nos cuidados intensivos estão 136, mais oito do que no sábado.

Jovens com menos de 18 anos podem começar a ser vacinados no final de Agosto

A ministra disse que uma das armas para conter este crescimento de novos casos é a vacinação, que, acelerando, como está planeado acontecer nestas duas próximas semanas, “pode colocar em causa alguma organização”. Mas “nós precisamos de ajuda”, sublinhou Marta Temido, deixando claro que neste momento “Portugal não pode vacinar a uma velocidade maior do que a actual”.

Sobre a vacinação dos mais jovens, Marta Temido admitiu que, de acordo com os planos actuais, no “final de Agosto” já se pode começar a vacinar as pessoas com menos de 18 anos, antes do arranque do novo ano lectivo. Já “existe uma vacina com indicação para os [que têm] mais de 16 anos” e a comissão técnica de vacinação contra a covid-19 está a apreciar “como o plano se adapta a esta população mais jovem”.

Esta semana arrancou a vacinação dos maiores de 18 anos. A convocação desta faixa etária é feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o auto-agendamento ficará, gradualmente, disponível até aos 18 anos. ​Já esta segunda-feira foi aberto o auto-agendamento da vacina para as pessoas com 27 anos ou mais.

Ministra não exclui mais medidas restritivas

Questionada sobre um eventual agravamento das medidas de restrição, Marta Temido disse que não exclui qualquer hipótese. “Nesta luta contra o vírus não podemos deixar [o vírus] desenvolver-se à espera da nossa estratégia de vacinação. Por isso é que é uma corrida contra o tempo”, disse.

Apesar de não afastar medidas mais musculadas para enfrentar o aumento de casos registado nas últimas semanas, a ministra afirmou ainda que não “há um quadro legal para o confinamento”, que, para acontecer, teria que ser aplicado em estado de emergência. Sobre o arranque do novo ano lectivo, que ainda não tem data, Marta Temido afasta a possibilidade de um eventual atraso por causa da pandemia. “Não podemos estar numa situação frágil em Setembro.”

Quanto à situação nos hospitais, a ministra admite que apesar de ainda não se estar no limite dos 245 internados em termos nacionais, há regiões, como a de Lisboa, em que a situação é mais preocupante. A responsável pela pasta da Saúde não coloca de parte, caso seja necessário, um novo adiamento das férias dos profissionais de saúde.