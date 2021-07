Quem tem 27 ou mais anos já pode agendar toma da vacina contra a covid-19

O auto agendamento para a toma da vacina contra a covid-19 para quem tem 27 ou mais anos já está disponível online no site do Ministério da Saúde. Este domingo arrancou a vacinação de quem tem mais de 18 anos, através de convocatório por parte do Serviço Nacional de Saúde.

O processo é simples. Para fazer o auto-agendamento é necessário seleccionar o local e a data pretendida para a vacinação. Será depois contactado por SMS pelo número 2424 com a confirmação da data, hora e local de vacinação, à qual deve responder para confirmar a marcação. Se responder “sim”, o agendamento fica confirmado; se responder “não”, o pedido fica sem efeito — deve aguardar até três dias até voltar a poder repetir o processo de agendamento.

Até ao momento, de acordo com dados recolhidos pelo PÚBLICO, já foram administradas 9.478.854 doses da vacina contra a covid-19 em Portugal. Olhando para os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Regional da Saúde e Desporto dos Açores e pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil da Madeira, 35,11% dos portugueses já estão completamente vacinados contra a covid-19. Portugal é ao dia de hoje 24.º país com a maior taxa de doses administradas por 100 habitantes do mundo.