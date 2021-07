PSD volta a escolher Cancela Moura para candidatar à presidência da Câmara de Gaia

Comissão política nacional deve homologar esta sefunda-feira candidatura do deputado social-democrata.

O dirigente nacional do PSD José Cancela Moura vai liderar a lista à Câmara de Vila Nova de Gaia, pondo um ponto final nos ziguezagues que o partido enfrentou devido à desistência de António Oliveira, tornada pública há três semanas. O nome do deputado será aprovado ao final da tarde desta segunda-feira em reunião da comissão política alargada distrital do PSD-Porto.