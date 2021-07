InstaHeritage convida os jovens de Leiria a fotografar o património

Ao longo de cinco sábados, entre 10 de Julho e 14 de Agosto, o concurso oferece aos jovens de Leiria dez formações gratuitas de fotografia com vários instagrammers . Os trabalhos resultantes serão expostos e o vencedor ganha um smartphone .

Gostas mesmo de fotografar e não perdes um post do Instagram? Passas horas a editar e a encontrar as melhores descrições, mas gostavas de ter uma ajudinha de quem já tem um grande público? O InstaHeritage está aí e tem dez aulas de “fotografia deambulatória” com vários instagrammers em Leiria.

Entre 10 de Julho e 14 de Agosto, o concurso contará com dez profissionais da área das redes sociais: Inês Albuquerque, José Miguel Lopes, Bruno Silva, Filipe SJ, Margarida Pinto, José Pinheiro, Alexandre Coelho Lima, António Fonseca, Jéssica Reis e Pedro Dias. Estes darão dicas relacionadas com os registos fotográficos e partilhas nas redes sociais, seguindo a temática do património local, quer seja de natureza arquitectónica, artística, arqueológica, histórica, natural ou outra.

As inscrições são gratuitas através da página oficial do concurso – que integra a programação cultural da AR&PA Bienal Ibérica de Património Cultural 2021 –, e estão abertas até 12 de Agosto. Para participar, terão de ter entre 18 e 30 anos e uma câmara fotográfica digital.

Cada sessão de formação contará com um limite máximo de 10 participantes e decorrerá em cada um dos municípios da região: Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós. Juntamente com os instagrammers, os jovens serão acompanhados por um técnico especializado de cada município envolvido, que fará um enquadramento ao património a visitar.

Depois das “deambulações fotográficas”, os trabalhos resultantes serão divulgados nas redes sociais e na plataforma digital da AR&PA 2021. As fotografias seleccionadas farão ainda parte de uma exposição, em Outubro, na galeria da Biblioteca Municipal de Leiria. O vencedor será divulgado a 17 desse mês após votação do público e receberá um smartphone. Todos os participantes recebem ainda um certificado digital de participação assinado pelos instagrammers associados, bem como um vale de entradas livres em património cultural da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), válido por um ano.

