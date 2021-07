Presidência portuguesa da UE: Von der Leyen destaca seis meses “bem-sucedidos”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou esta segunda-feira a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), durante o primeiro semestre deste ano, como “incrivelmente bem-sucedida”, apesar das dificuldades relacionadas com a pandemia.

“Quero destacar que, durante esta pandemia, alguns tópicos não teriam sido tão bem-sucedidos sem vocês como foram com a vossa presidência, como por exemplo a estratégia de vacinação” contra a covid-19, assinalou Von der Leyen numa mensagem em vídeo transmitida durante a cerimónia de balanço da presidência portuguesa, que decorreu no Centro Cultural de Belém.

“Lembro-me muito bem de ter dito que temos de começar juntos no dia 27 de Dezembro. E fizemo-lo e passámos por todas as dificuldades juntos e é aqui que vê se existe ou não uma equipa quando se passa pelas dificuldades”, disse a presidente da Comissão Europeia.

Numa altura em que uma média de mais de 60% da população adulta da UE recebeu pelo menos uma dose da vacina anticovid-19 e que perto de 40% tem a vacinação completa, Ursula von der Leyen adiantou ser agora possível “colher juntos os frutos” da estratégia de inoculação.

Desde a passada quinta-feira está em vigor na UE o certificado digital covid-19, comprovativo de testagem, recuperação ou vacinação, criado para facilitar a circulação no espaço comunitário, e cuja colaboração de Portugal para a sua implementação foi também destacada pela líder do executivo comunitário. Na sua mensagem, Ursula von der Leyen assinalou o “tempo recorde” para concretização do documento.

Também em “tempo recorde” foi adoptada a decisão de ratificação dos recursos próprios, que deu aval à Comissão Europeia para ir aos mercados e começar a angariar verbas para financiar o fundo de recuperação económica pós-crise da covid-19, indicou.

“Normalmente, se olharmos para as outras decisões de recursos próprios que são ratificadas, isso leva em média cerca de dois anos, pelo que vocês o fizeram em cinco meses. Obrigada”, concluiu Ursula von der Leyen.

Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, também numa mensagem em vídeo, considerou que Portugal fez jus à fama dos seus navegadores, ao conseguir que a Europa mantivesse o seu rumo apesar das tormentas.

​“A UE tem enfrentado turbulências, tal como o resto do mundo, com esta crise do covid-19 que nos atingiu, mas a presidência portuguesa, a vossa liderança, permitiu-nos lançar as bases para a recuperação económica, graças às medidas ligadas ao orçamento europeu e ao fundo de recuperação europeu”, disse Charles Michel, acrescentando que a presidência portuguesa “empenhou-se também em relançar progressivamente a mobilidade intra-europeia”, ao mesmo tempo que colocou todo o seu empenho “para conseguir coordenar todos os esforços necessários para travar a ameaça da covid-19 e, pouco a pouco, vencer esta pandemia que nos atingiu duramente”.

“Além disso, a presidência portuguesa deu um passo fundamental e especialmente bem-sucedido: a cimeira do Porto”, destacou o presidente do Conselho Europeu, considerando que esta “foi uma ocasião para a UE mostrar que avança nas duas vertentes, do desenvolvimento económico e da coesão social”, e manifestando-se convicto de que “este momento de encontro dos dirigentes políticos, económicos e sociais lança um sinal muito forte e muito optimista para o futuro da UE”.

Por fim, o político belga apontou que “Portugal teve um papel decisivo” na concretização da conferência sobre o futuro da Europa, finalmente lançada, fazendo “votos para que o debate, tónico e democrático, seja uma ocasião de fazer avançar a UE”.

“Nós sabemos que Portugal é conhecido pelos seus navegadores que ajudaram a descobrir o mundo. Esse talento continua a ser bem português, pois permitiu que, apesar das tormentas e das dificuldades, a UE conseguisse manter o rumo”, conclui Charles Michel na sua mensagem de felicitações à quarta presidência portuguesa do Conselho da UE, que decorreu entre 1 de Janeiro e 30 de Junho.

