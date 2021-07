Os EUA mal retiraram do Afeganistão e Cabul já nem um terço do país controla

As tropas afegãs têm abandonado cidades e zonas rurais sem resistir. Numa noite, mais de mil soldados afegãos fugiram dos taliban para o Tajiquistão, à medida que os rebeldes aceleram a ofensiva no Norte.

O facto de os taliban lançarem ataques generalizados para coincidir com a retirada das tropas dos Estados Unidos era esperado. “Mas a escala e a velocidade do colapso das forças de segurança nacionais afegãs não era”, lê-se numa análise recente do think tank Afghanistan Analysts Network. Escrita antes dos avanços das últimas semanas – e da saída dos últimos soldados norte-americanos da base de Bagram, o centro de comando da guerra, na sexta-feira –, esta análise descrevia “a queda abrupta do moral dos membros das forças afegãs e uma nova confiança entre os combatentes taliban de que a vitória militar se aproxima”.