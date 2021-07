Covid-19: Boris Johnson anuncia fim da maioria das restrições a 19 de Julho em Inglaterra

Primeiro-ministro britânico reconhece que a recente subida do número de infecções aumenta as incertezas, mas defende que esta é a altura ideal para uma “reabertura da sociedade”.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que os ingleses vão poder entrar em qualquer espaço público fechado, sem máscara e sem a obrigação de se manterem distantes de outras pessoas, a partir do dia 19 de Julho.

Numa conferência de imprensa, na tarde desta segunda-feira, Johnson anunciou os pormenores da passagem do país para o 4.º nível do plano de desconfimento — medidas que só se aplicam a Inglaterra, já que a Escócia, a Irlanda do Norte e Gales têm os seus próprios planos.