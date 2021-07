Covid-19: Alemanha retira Portugal da lista de interdições de viajantes

O país liderado por Angela Merkel classificou Portugal como uma zona com “variantes de preocupação” no que toca à pandemia, nomeadamente devido à propagação da estirpe Delta. Reino Unido e Índia saem também da lista de países com interdição de entrada.

A Alemanha retirou, esta segunda-feira, Portugal e outros países da lista de países com interdição de entrada no país devido a alta prevalência da estirpe Delta do vírus covid-19, anunciaram as autoridades.

O país liderado por Angela Merkel classificou Portugal como uma zona com “variantes de preocupação” no que toca à pandemia, nomeadamente devido à propagação da estirpe Delta, que na prática resultou numa proibição de viagens devido à activação do mecanismo travão da União Europeia para fazer face a situações preocupantes.

O levantamento da interdição significa que os cidadãos portugueses podem agora viajar para a Alemanha e ficar em quarentena na chegada por dez dias. O período de quarentena pode ser reduzido para cinco se o teste à covid-19 tiver um resultado negativo.

A interdição de entrada de voos nos aeroportos da Alemanha também foi levantada para o Reino Unido e a Índia, além de Portugal.