Igualdade, protecção e segurança: é este o mote para os direitos dos trabalhadores na União Europeia

Século XX

1909

Criação do salário mínimo em algumas indústrias

Em Inglaterra, o Trade Board Act impunha um salário mínimo em quatro indústrias: construção de correntes, produção de rendas, de caixas de papel e de roupas



1919

Criação da Organização Internacional do Trabalho

Instituída como agência da Liga das Nações, após a I Guerra Mundial, mantém-se até hoje como uma instituição das Nações Unidas



1935

Criação da Segurança Social

Nos Estados Unidos, a lei da Segurança Social, lançada pelo Presidente Roosevelt, criava um sistema de Segurança Social e um seguro para os desempregados



1952

Inicia-se a aplicação do Código do Trabalho em França

O Código do Trabalho francês regulava as relações entre os trabalhadores e os empregadores, garantindo vários direitos laborais



1965

Carta Social Europeia

Começou a ser desenhada em 1961, mas só entrou em vigor em 1965, garantindo vários direitos ao nível do emprego, saúde e educação



1974

Salário mínimo em Portugal

Após a revolução de Abril, Portugal introduziu o salário mínimo, que abrangia então 56% dos trabalhadores nacionais