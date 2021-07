Covid-19: Kate Middleton está em isolamento profiláctico

A mulher do príncipe William esteve em contacto uma pessoa que, posteriormente, foi diagnosticado com covid-19, confirmou o Palácio de Kensington.

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, está em isolamento profiláctico e cancelou vários compromissos da sua agenda, após ter estado em contacto com um caso positivo de covid-19. A notícia foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 5 de Julho, pelo Palácio de Kensington.

“Na semana passada, a duquesa de Cambridge esteve em contacto com alguém que posteriormente testou positivo à covid-19”, disse o porta-voz dos duques à Reuters. Kate Middleton não tem, para já, quaisquer sintomas do novo coronavírus, garante a mesma fonte, mas está “a seguir todas as normas do Governo”, em auto-isolamento no Palácio de Kensington, onde vive.

A mulher do príncipe William participou numa série de eventos durante a semana passada. Na sexta-feira, 2 de Julho, a duquesa esteve na final da 134.ª edição do torneio de Wimbledon. Esta segunda-feira, Kate deveria acompanhar o marido no 73.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde britânico. O neto de Isabel II não precisa cumprir isolamento profiláctico, pelo que deverá marcar presença no evento.

Inside the #Wimbledon Lawn Tennis Museum, opened by The Duke of Kent in 1977 pic.twitter.com/g2leYdqqiL — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 2, 2021

Na semana passada, os príncipes William e Harry uniram-se para homenagear a mãe, a princesa Diana, por ocasião daquele que seria o seu 60.º aniversário. Foi inaugurada uma estátua em sua honra no Sunken Garden (Jardim Afundado, numa tradução literal), no Palácio de Kensington, que era um dos seus sítios preferidos. Kate Middleton não terá estado presente na cerimónia.

Em Abril de 2020, o príncipe Carlos ─ primeiro na linha sucessão ao trono ─ esteve infectado com covid-19. Soube-se mais tarde que, na mesma altura, também o príncipe William terá recebido o teste positivo. Os duques de Cambridge já foram vacinados com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Maio. Aliás, a família real britânica tem incentivado os ingleses a tomarem a vacina. Segundo o NHS, no país, já foram administradas mais de 63 milhões de doses, num esforço para aumentar o número de imunizações.