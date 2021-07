Concurso Gaia Todo um Mundo já tem vencedores: 9 momentos singulares da "nossa memória colectiva"

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia propôs-se encontra "imagens inéditas da cidade" e divulgou-as finalmente depois de dois adiamentos devido ao elevado número de participações — que, aliás, motivaram a criação de uma categoria extra, com o tema Sentir a Pandemia e para além das categorias iniciais, uma para fotógrafos menores de 25 anos e a outra para todas as faixas etárias subsequentes.

"Sem ser necessariamente o foco do concurso, a normalidade da cidade já é fruto dos constrangimentos provocados pela pandemia, pelo que as imagens poderão captar este momento singular da nossa história colectiva", explica a autarquia.

Os autores das nove melhores fotografias — entre os quais Nelson Garrido, fotojornalista do PÚBLICO, com uma imagem de drone num dia de nevoeiro — ganham 2500 euros cada um. As fotografias premiadas vão dar origem a um livro e serão mostradas em grande em mupis dispersos pelo concelho.