Preço do petróleo de novo em alta à espera de solução na OPEP+

Os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) retomam nesta segunda-feira as negociações para procurar ultrapassar o impasse entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos na definição das quotas de produção ao longo dos próximos meses, determinantes para a conter a subida no preço do petróleo que se está a verificar nos mercados.

A cotação do Brent, a principal referência para o valor de mercado do crude produzido no Mar do Norte, aumentou quase 50% desde o início do ano e está nesta segunda-feira a negociar nos 76,26 dólares, uma subida de 0,13% em relação ao valor de sexta-feira.

Em Maio de 2020, na sequência da pandemia, os aliados decidiram fazer um corte na produção. Mas, entre os países que mais consomem, há a expectativa de se assistir a um aumento da oferta de petróleo bruto nos mercados para evitar que a subida recente nos preços faça perigar a recuperação económica mundial.

Na última sexta-feira, a OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, votou um aumento da produção em cerca de 2 milhões de barris por dia entre Agosto e Dezembro deste ano e, ao mesmo tempo, um prolongamento dos restantes cortes na produção até ao final de 2022, em vez de Abril do mesmo ano, mas os Emirados Árabes Unidos bloquearam o acordo, escreve a Reuters. O impasse poderá atrasar as perspectivas de produzir mais petróleo até ao final do ano com o objectivo de arrefecer os preços mundiais.

Os Emirados Árabes Unidos consideram a proposta injusta, porque entendem que aumentar a produção sob a condição de prorrogar o contrato actual “prolongaria o volume de produção de referência” de 2018 até Dezembro de 2022 e, como consideram que a manutenção nesses valores prejudica os Emirados, pedem que os volumes de referência sejam revistos em alta para assegurar que o nível de produção seja “equitativo para todas as partes”.

O ministro da energia, Suhail Mohamed Al Mazrouei, afirmou à Bloomberg, que Abu Dhabi é a favor “de um aumento incondicional da produção, que o mercado exige”, mas não da ideia de prolongar o actual acordo até ao final de 2022, que considera “desnecessária agora”.

Do lado saudita, o ministro da Energia, o príncipe Abdulaziz bin Salman, insistiu no domingo que o aumento nos próximos meses e o alargamento do acordo de 2018 até ao fim de 2022 é uma garantia de estabilidade, refere a Bloomberg. “É todo o grupo de um lado e um país do outro, o que é triste para mim, mas é a realidade”, reagiu, referindo-se à posição dos Emirados.

Em Portugal, os preços da gasolina deverão subir esta segunda-feira, ficando em valor máximos desde 2012, como refere o Diário de Notícias de hoje.

A gasolina deverá subir um cêntimo, elevando o preço médio da gasolina simples 95 para os 1,66 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo deverá ficar nos 1,448 euros de média da última semana, refere o mesmo jornal.

Perante o aumento dos preços nos combustíveis, a associação portuguesa de empresas petrolíferas (Apetro) publicou uma nota para explicar por que razão, “estando a cotação do petróleo e dos refinados muito abaixo dos valores de pico de 2008, os preços de venda nas bombas são superiores a esse período”.

Comparando valores semanais do início de Julho de 2008 com a última semana de 2021, a associação constata que “a explicação para o aumento do preço está no sobrecusto da incorporação de biocombustível e sobretudo na carga fiscal”.