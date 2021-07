Novo crédito para compra de casa e consumo voltou a acelerar em Maio

A concessão em crédito aos consumidores voltou a acelerar em Maio nos diferentes segmentos, mas com comportamento distinto nas taxas de juro, verificando-se uma ligeira subida no crédito para compra de habitação, para 0,83% (contra 0,82% de Abril), e um descida nos empréstimos para consumo e outros fins.

O mercado imobiliário residencial continua a revelar um forte dinamismo. Em volume, para compra de habitação, os bancos emprestaram 1314 milhões de euros, quase mais 100 milhões que os 1220 milhões concedidos em Abril, e mais perto dos 1382 milhões de euros de Março.

Os dados de Maio, divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, também mostram uma aceleração do crédito ao consumo. Para aquisição de bens, os bancos emprestaram 425 milhões, mais 38 milhões que em Abril, e mais 178 milhões de euros para outros fins, ligeiramente acima dos 74 milhões do mês anterior.

Naquele segmento, as taxas de juro caíram. No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram de 6,38% (6,51% em Abril) e de 3,90% (3,94% em Abril), respectivamente.

Ainda relativamente aos particulares, a taxa de juro dos novos depósitos de particulares, até um ano, manteve-se em 0,05%.

Nos empréstimos às empresas, em Maio, a taxa de juro média diminuiu 16 pontos base face a Abril, para 1,80%.