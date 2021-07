Pinto da Costa suspenso por 21 dias pelo Conselho Disciplina

Em causa estão declarações do presidente do FC Porto após o jogo com o Sp. Braga, das meias-finais da Taça de Portugal.

O presidente do FC Porto foi suspenso por 21 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por declarações após o jogo com o Sporting de Braga, da Taça de Portugal.

Para além da suspensão, Pinto da Costa foi multado em 612 euros pelo CD da FPF, devido às declarações após o jogo da primeira mão, disputado em Braga, que terminou empatado 1-1, com os “dragões” reduzidos a nove, por expulsões de Luis Díaz e Uribe.

“Ao proferir as expressões ‘Nós queremos paz no futebol, mas não provoquem mais, não brinquem mais com o esforço de jogadores, dos treinadores e de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto’ e ‘não é desta forma [...] que nos vão vergar’, o arguido adoptou um tom notoriamente intimidatório e ameaçador, propalando que a ‘paz no futebol’ está dependente de não ‘brincarem’ e ‘provocarem’ a equipa e a sociedade anónima desportiva a que o arguido se encontra associado”, refere o CD da FPF.

Segundo o documento, as expressões utilizadas, vão “muito além da mera crítica à arbitragem ou à conduta ou decisões de qualquer órgão social da FPF”.

“Encerram não só um juízo difamatório e depreciativo, além de intimidatório, que viola a dignidade e a honra profissionais dos visados, mas também a seriedade, a ética, a credibilidade e a lisura da competição desportiva, pelo que tais declarações não se afiguram cobertas pelo exercício de qualquer direito, incluindo o exercício da liberdade de expressão”, acrescenta.