Marcelo elogia “revolução” das mulheres na missão olímpica de Portugal

A missão portuguesa para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 apresentou-se nesta segunda-feira ao Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa a destacar a “revolução” criada pelo aumento do número de mulheres entre os 92 atletas apurados.

“Igualámos aquilo que foi a maior delegação de sempre, há cinco anos, mas temos mais mulheres e mais uma modalidade. Temos mais mulheres e isso é uma revolução: 35% de mulheres é uma revolução e estamos orgulhosos dela. Portugal está a mudar e a nossa missão olímpica acompanha essa mudança. É um momento muito emocionante”, afirmou o chefe de Estado.

No discurso realizado na apresentação de cumprimentos da missão olímpica portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa enfatizou o papel de “embaixadores especiais” dos atletas presentes no Japão e salientou as circunstâncias únicas destes Jogos Olímpicos, adiados por um ano devido à pandemia de covid-19, com as naturais consequências na preparação dos atletas.

“É completamente diferente preparar Jogos Olímpicos para quatro em quatro anos e ter de preparar Jogos Olímpicos para cinco anos de distância. O atleta prepara o seu caminho e, de repente, quando está preparado para 2020, não há Jogos Olímpicos e não se sabe quando haverá. Reprograma a sua vida para 2021, mas sem a certeza da realização”, frisou, acrescentando: “Vale mais, porque custou mais. Por isso, tem mais mérito e o povo português sabe isso”.

COP agradece ao Governo

A abertura da cerimónia esteve a cargo do presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, que evidenciou a conjuntura especial em torno de Tóquio2020.

“Trata-se de uma missão sui generis, pois ocorre num ano após a sua previsão inicial e num contexto pleno de restrições e controlos, atendendo à situação pandémica que ainda se vive no Japão. E num contexto social onde, a fazer fé nos inquéritos de opinião publicados, a maioria do povo japonês gostaria que os Jogos fossem novamente adiados ou não se realizassem. Partimos com exacta noção da severidade da situação que vamos encontrar”, notou.

Reconhecendo os “tempos difíceis” para a missão olímpica, o líder do COP não deixou de agradecer ao governo pelo cumprimento escrupuloso das suas obrigações e à task force responsável pela vacinação contra a covid-19, que coordenou o processo de administração de vacinas dos atletas e membros do staff que vão representar Portugal em Tóquio2020. Nesse sentido, assinalou a “responsabilidade” da missão para esta competição.

Em nome do executivo foi o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, quem tomou a palavra, num evento no qual estiveram ainda presentes o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e o embaixador do Japão em Portugal, Ushio Shigeru.

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de Julho e 8 de Agosto.