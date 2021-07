Começar às 5h30 e terminar às 21h, eis a base do título mundial de Rita e Ana

Par do Acro Clube da Maia alcançou, no domingo, a primeira medalha de ouro para Portugal na ginástica acrobática. Com tremendo esforço e sem apoios.

Fez-se história quando em Genebra, no pavilhão Patinoire des Vernets, se escutou no domingo o hino de Portugal. No primeiro lugar do pódio, o par constituído por Rita Ferreira e Ana Teixeira carregava ao peito uma inédita medalha de ouro para a ginástica acrobática nacional, conquistada em pleno Campeonato do Mundo da especialidade.