A UEFA e a lei do menor esforço

Uma máquina oleada, que ao longo dos anos tem sido optimizada com peças de última geração. Para o bem e para o mal, a UEFA é um pouco isto, um gigante organizador que atira euros para cima dos problemas, na esperança de que o investimento gere um retorno ainda maior. Um deles, porém, continua por resolver. Apesar do alargado departamento de comunicação, recolha de informação e análise estatística, subsistem dificuldades básicas no lançamento dos jogos.