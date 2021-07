Tiago Rodrigues é o primeiro estrangeiro a dirigir o Festival de Avignon

Dramaturgo e encenador português que está à frente do Teatro Nacional D. Maria II sucederá a Olivier Py em Setembro de 2022. É o primeiro estrangeiro a dirigir o Festival de Avignon. Entretanto, e já esta noite, leva à Cour d’Honneur do majestoso Palácio dos Papas a sua encenação de O Cerejal com Isabelle Huppert.

Os rumores apontavam-no como favorito e o anúncio da ministra da Cultura francesa, Roselyne Bachelot, confirmou-o: Tiago Rodrigues será o próximo director do Festival de Avignon, um dos mais importantes acontecimentos mundiais das artes do palco, sucedendo, em Setembro do próximo ano, a Olivier Py. Será o primeiro estrangeiro a dirigir aquele que descreveu, minutos após o anúncio público da sua nomeação, como “o mais belo festival do mundo".