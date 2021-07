“O Tiago tem ainda um longo caminho e um futuro brilhante à sua frente”

A actriz Sara Barros Leitão e Rodrigo Francisco, director do Festival de Almada, congratulam-se com a escolha do encenador português para a direcção do Festival de Avignon.

O director do Festival de Almada estava a actualizar o boletim diário do festival quando foi surpreendido pelo PÚBLICO com a notícia da escolha de Tiago Rodrigues para dirigir o Festival de Avignon. “Já foi anunciado?”, perguntou Rodrigo Francisco, acrescentando-lhe uma exclamação de “imensa alegria”.

O encenador e director artístico do Festival de Almada quis logo de seguida partilhar o rascunho do que estava a escrever sobre este novo passo na carreira do actual director do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII): “Trata-se, tão só, do principal festival de teatro do mundo! (…) Nunca um criador português tinha chegado tão longe na sua carreira. Se isso não é motivo para andarmos com um sorriso nos lábios, então não sei o que será”.

Rodrigo Francisco evoca, logo de seguida, a figura de Joaquim Benite (1943-2012), o já desaparecido criador do Festival de Almada. “Quando me chegou a notícia da possível indicação do Tiago Rodrigues para Avignon, lembrei-me do Joaquim Benite, que ia todos os anos ao festival. Ele sentiria uma imensa alegria… Temos todos que estar orgulhosos”.

O actual director do festival português, agora a decorrer, confessou também que a única vez que se tinha sentido assim “tão orgulhoso de ser português, até às lágrimas”, foi quando assistiu, em Avignon, à récita da Ode Marítima com Claude Régy, que Joaquim Benite depois trouxe também a Almada.

Francisco termina manifestando o desejo de que Tiago Rodrigues possa, de algum modo, conciliar o seu trabalho em França com a direcção do TNDMII. “Ele foi o melhor director de todos os que eu conheci no Nacional: injectou uma energia que eu nunca tinha visto; fez um trabalho de inclusão de públicos que é um exemplo para todos”. “Espero que ele possa continuar, porque fez um trabalho ímpar”, conclui.

Uma surpresa... esperada

A trabalhar com Tiago Rodrigues continua a actriz Sara Barros Leitão, enquanto actriz protagonista de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, a recente produção do TNDMII dirigida pelo director-encenador. Para si, a escolha agora anunciada em Avignon “não será grande surpresa, porque havia grandes perspectivas de que isso acontecesse”. “Aquilo que o Tiago tem feito na sua vida profissional, quer em Portugal, quer de forma mais internacional; a inteligência que tem, também emocional, como pessoa e como director artístico, faz dele a pessoa certa para o cargo”, diz a actriz ao PÚBLICO, depois de manifestar também “uma grande felicidade” pela confirmação da escolha.

“Todos nós que trabalhamos com o Tiago, que conhecemos o seu percurso, percebemos que quando parece que ele não pode crescer mais, ele vai ainda continuar a surpreender-nos”, diz Sara Barros Leitão, invocando a experiência dessa partilha nos palcos. “Quando parece que ele não nos vai conseguir surpreender mais num ensaio, acaba por fazê-lo ao chegar com um novo texto escrito. Quando parece que não vai conseguir surpreender-nos mais num espectáculo, no seguinte ele ainda vai mais além”, acrescenta a protagonista de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, criação que, depois da estreia no TNDMII em Setembro do ano passado, continua em digressão nacional e internacional: na semana passada, foi apresentada na Áustria, e para os próximos meses será também levada a França e a vários outros países europeus, como a Noruega, Itália, Bélgica, Espanha...

“O Tiago tem ainda um longo caminho e um futuro brilhante à sua frente; só lhe posso desejar as maiores felicidades; é um grande privilégio ter podido trabalhar com ele, enquanto o tínhamos connosco”, diz a actriz.