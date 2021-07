Segunda, na TV: Mia Couto, Sobrinho Simões, velocidade e uma “mãe de sitcom” atípica

CINEMA

Apollo 13

Cinemundo, 16h35

Ron Howard dirige este filme, duplamente oscarizado (melhor montagem e som), sobre a missão espacial da Apollo 13, famosa pela frase “Houston, temos um problema…”. Face a problemas técnicos, três astronautas tentam sobreviver a mais de 300 mil quilómetros de casa, enquanto, em Terra, uma equipa luta para os trazer de volta em segurança. Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise e Ed Harris ocupam os papéis principais. Apollo 13 abre um ciclo de Histórias Que Ficaram na História, para ver todas as segundas-feiras de Julho, em sessão dupla. O segundo filme de hoje é Moneyball - Jogada de Risco (às 18h55). Dirigido por Bennett Miller e nomeado para seis Óscares, baseia-se na biografia do treinador de basebol Billy Beane (Brad Pitt).

00:30 A Hora Negra

Nos Studios, 23h20

Realizado por Kathryn Bigelow, um thriller de acção com argumento de Mark Boal, que durante anos teve acesso privilegiado a informações relativas à luta antiterrorista dos EUA. O filme segue o trajecto de Maya (Jessica Chastain), uma agente da CIA que, a seguir ao 11 de Setembro, é uma das responsáveis por levar militares americanos a entrar no Paquistão para capturar Osama Bin Laden, o líder da Al Qaeda, a organização que reivindicou os ataques.

Revolutionary Road

TVCine Emotion, 00h40

Sam Mendes realiza esta adaptação do romance homónimo de Richard Yates. Nos EUA dos anos 1950, April (Kate Winslet) e Frank Wheeler (Leonardo DiCaprio ) percebem que se transformaram naquilo de que queriam fugir. Ele é um homem encurralado num emprego sem interesse; ela, uma mulher que sonha com algo mais apaixonante.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira entrevista Manuel Sobrinho Simões (n. Porto, 1947), médico, cientista, professor e fundador do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Numa conversa informal, gravada em Arouca, partilha histórias de uma vida marcada pela curiosidade e sede de conhecimento, com a investigação e o ensino no coração.

DOCUMENTÁRIOS

Sou Autor do Meu Nome - Mia Couto

RTP2, 22h53

O escritor moçambicano Mia Couto está em foco nesta viagem às suas memórias e ao seu universo literário, com narração do próprio e pontuação feita por excertos de livros, poemas, contos e outras palavras. A realização é de Solveig Nordlund, também responsável por documentários sobre José Pedro Croft e António Lobo Antunes, entre outros.

Speed

Odisseia, 22h30

Estreia. Em Julho, os serões de segunda são passados ao ritmo das viagens aceleradas pelos avanços na tecnologia e engenharia. Speed recorda os momentos históricos que permitiram esses avanços e perspectiva o futuro dos meios de transporte à medida que nos levam cada vez “mais longe, mais alto e, sobretudo, mais rápido”. No episódio de hoje, a série está A atravessar os oceanos. Na próxima semana, A atravessar os continentes. Nas seguintes, posiciona-se Nos céus e No espaço.

SÉRIES

Kevin Can F**K Himself

AMC, 22h54

Estreia. Annie Murphy (Schitt’s Creek) encarna Allison McRoberts como protagonista desta comédia negra. Criada por Valerie Armstrong, mostra ângulos mais realistas da típica “mãe das sitcoms”, “levando-nos a questionar do que temos estado a rir durante todos estes anos”.

Um Homem entre Mulheres

Fox Comedy, 23h

Começa a nona e última temporada da sitcom que segue Mike Baxter (Tim Allen) no seu agregado dominado por mulheres, agora com a família aumentada e a reforma no horizonte.

CULINÁRIA

Nigellissima

24 Kitchen, 16h

Estreia. A chef-estrela da televisão britânica Nigella Lawson abre a cozinha à sua predilecção pelos sabores italianos. Estão prometidos pratos deliciosos, descomplicados e confeccionados com ingredientes fáceis de encontrar, seja uma massa de tomate, alho e amêndoas, um bife suculento com batatas toscanas ou uns “ovos no purgatório” inspirados em Florença.