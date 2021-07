Mr. Mayor: Tina Fey vai para Los Angeles com Ted Danson e Holly Hunter

A nova série cómica da criadora de Rockefeller 30 começou no TVCine Emotion em Junho.

Mr. Mayor, da NBC, é a quarta série que resulta da colaboração entre Tina Fey e Robert Carlock, que dura desde 2006, ano em que Fey criou e começou a protagonizar Rockefeller 30. Foi concebida em 2019, como uma continuação de Rockefeller 30, para se centrar em Jack Donaghy, a personagem de Alec Baldwin, como presidente da câmara de Nova Iorque. Acabou por não ir para a frente, mudando-se a acção para Los Angeles, sendo que o trabalho de Fey e Carlock se costuma desenrolar em Nova Iorque e nos arredores, e o protagonismo para Ted Danson, que em Janeiro do ano passado tinha fechado The Good Place, e cortando-se todas as referências à série anterior.