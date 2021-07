O fogo do amor que Pippo Delbono veio atear em Portugal

Ao longo das últimas semanas, o criador italiano trabalhou em Setúbal sobre Amore , espectáculo que estreará em Modena e chegará a Portugal, em 2022, ao Teatro São Luiz. Num ensaio público descobrimos as primeiras imagens e ficámos com uma palavra: fogo.

Pippo Delbono está sentado na primeira fila da plateia do Fórum Luísa Todi, debruçado sobre a sua mesa de trabalho, e vemo-lo sempre assim, de costas para o público do primeiro ensaio aberto de Amore, como se qualquer desvio do olhar para fora do palco furasse a imersão no universo que está a tentar inventar.