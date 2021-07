Sete mil estrangeiros sem número de SNS começaram a ser chamados para a vacina

As queixas têm sido várias e em diversos fóruns, mas o Governo garante que há até agora 30 mil inscritos na plataforma do Plano de Vacinação contra a Covid-19 criada para cidadãos sem número de utente. Destes, já foi iniciado o processo de convocatória para a vacinação das primeiras sete mil pessoas, esclarece ainda o Ministério da Presidência, que tem a tutela das migrações. No início de Junho havia quase 66 mil estrangeiros vacinados. Segundo os últimos dados fornecidos na sexta-feira, são 148.684, embora não se saiba quantos destes têm ou não número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) atribuído e desses quantos estão regularizados ou ainda em situação irregular.