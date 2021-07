Dar beijos ao pôr do sol

Quase todos os brancos progressistas terão uma ou duas razões para acreditarem que não são racistas. Considerando-me progressista eu própria e para não ir mais longe, as minhas razões são as de que nasci em Angola, que me sinto angolana apesar de lá ter saído há 48 anos, e que se já os meus pais eram antirracistas, imagine-se a minha pessoa. Progressistas como eu sentem-se na obrigação de comunicar às pessoas negras que encontram o seu regime de exceção: os brancos racistas são os outros; nós, os bons.