A moda tem sido um dos sectores fortemente atacados pela pandemia, mas, ao mesmo tempo que não se vê ninguém a baixar os braços, assume cada vez mais o papel de ferramenta para desbravar novos caminhos. É o caso da (Re)veste, um projecto que alia a transformação de roupas usadas ao desenvolvimento pessoal e integração social de jovens e adultos com deficiência ou doença mental. A colecção está criada e foi apresentada, sábado, no Centro Comercial Bombarda, no Porto, e ao mesmo tempo que dá novas vidas a peças usadas, é quebrado “um estigma muito grande” associado à saúde mental. É que, dizem-nos, “ali não há maluquinhos, há pessoas geniais que nos ensinam de uma maneira extraordinária”. Foto em baixo, de Nelson Garrido.

Ao mesmo tempo que nascem novas marcas e criadores, outros dispensam apresentações, como Ana Salazar que, depois de já ter vestido os funcionários dos CTT, assina as fardas para os trabalhadores de higiene urbana, espaços verdes e manutenção do espaço público da freguesia da Estrela, em Lisboa.

Mas a moda também tem um lado menos bonito, ao qual, como consumidores, muitas vezes tentamos fechar os olhos. No entanto, é cada vez mais importante saber não só de onde vêm as nossas roupas, como a matéria-prima usada para a sua confecção. Por essa razão, o Ministério Público francês abriu uma investigação a quatro retalhistas de moda – Uniqlo France, a Inditex (proprietária da Zara), a SMCP francesa e a Skechers – suspeitos de esconder crimes contra a humanidade na região de Xinjiang, China, de onde provem mais de 80% do algodão produzido no país. O processo está ligado a acusações contra a China sobre o tratamento a uigures muçulmanos, incluindo a imposição de trabalhos forçados.

Por outro lado, por mais que as marcas de moda venham a usar as suas imagens para promover a igualdade de género, o que o índice Gender Benchmark nos diz é que, internamente, estão longe de praticar o que defendem. Analisados factores como a diferença salarial entre géneros, representação na liderança, políticas para acabar com a violência e o assédio, as principais marcas de moda obtiveram uma pontuação média de 29 pontos em 100. Adidas, Gap e VF Corporation – que tem a seu cargo The North Face, Timberland e Vans – foram as únicas três gigantes da indústria a alcançar mais de 50 pontos; nos piores lugares ficaram a Urban Outfitters, The Foschini Group (TFG) – proprietário da G-Star Raw – e Zhejiang Semir Garment, uma marca chinesa célebre.

As mulheres, além de ainda não usufruírem dos mesmos direitos que os homens em contexto laboral, ainda são os principais alvos da violência online. Por essa razão, mais de 200 mulheres célebres, de Emma Watson a Annie Lennox, assinaram uma carta aberta em que exigem que se tomem medidas para combater os abusos na Internet, a “praça do século XXI”.

A resposta chegou de quatro das maiores plataformas sociais online — o Facebook, Google, TikTok e Twitter —, que se comprometeram a tomar uma série de medidas para combater a tal “pandemia de abusos online”. As activistas dizem que não são precisas promessas, mas acções concretas.

A solução poderá ainda estar numa espécie de dieta tecnológica, e desligar-se do mundo virtual. Afinal, muito do que surge nas redes sociais não reflecte a realidade.

Por causa disso, na Noruega, os influencers passam a ser obrigados a identificar fotografias retocadas, quando as mesmas se tratam de conteúdo comercial. Ou seja, sempre que uma imagem for editada, incluir um filtro ou o próprio retratado ter usado artifícios para alterar o seu tamanho, forma ou pele, passará a ser obrigatório incluir um aviso nesse sentido. O desrespeito pela legislação é punível com coimas ou penas de prisão.

De volta ao mundo real, conclui-se que, sempre que há uma denúncia de assédio ou abuso, a sociedade continua a dar mais credibilidade ao agressor do que à vítima. Essa, pelo menos, é a ideia do jornalista do Expresso e autor do livro Os Homens também Choram Nelson Marques e da investigadora feminista Sílvia Roque, que participaram em mais uma Conversa Ímpar. Para ambos, é fundamental reformular a reacção das instituições ao assédio sexual, tratando as vítimas com dignidade.

Não foi exactamente o que terá acontecido no caso de Bill Cosby (na foto em cima, de Mark Makela/Reuters)​, cuja libertação, esta semana, se deveu a um detalhe legal: na base da sua condenação terá estado um testemunho do próprio que, por acordo, deveria ter sido selado, impossibilitando assim a sua utilização. Ou seja, a condenação por agressão sexual foi anulada, constituindo um duro golpe para o movimento #MeToo, já que o resultado do seu julgamento foi visto como um momento decisivo e trouxe uma série de acusações contra homens poderosos em Hollywood e não só.

Em Hollywood, aliás, o último nome ligado a um escândalo sexual é James Franco que aceitou, entretanto, pagar 2,2 milhões de dólares (quase 1,86 milhões de euros) às mulheres que o acusaram de exploração sexual. Porém, o actor, produtor e realizador continua “a negar as alegações da acusação”. Só que “reconhece que as queixosas levantaram questões importantes; todas as partes acreditam que esta é uma altura crítica para nos concentrarmos em abordar o tratamento às mulheres em Hollywood”.

E uma mulher de Hollywood parece ter razões de queixa, e da própria família. Britney Spears (na foto em cima, de Mario Anzuoni/Reuters), que chegou a estrear-se no grande ecrã depois de se ter afirmado como um ícone da música pop para adolescentes, continua sob a tutela do pai no que diz respeito ao dinheiro, ao mesmo tempo que o progenitor afirma não desejar voltar a ser seu tutor, ou seja, responsável pela sua vida pessoal, incluindo decisões médicas. E, caso o Fundo Bessemer consiga o seu objectivo de se demitir como co-curador, o pai da artista voltará a ser o único a ter acesso aos bens.

Questões financeiras não serão os problemas que separam os príncipes britânicos William e Harry. E, apesar de desavindos, os irmãos uniram-se para revelar uma estátua de Diana (na imagem em baixo, da Reuters), no 60.º aniversário da princesa, falecida em Agosto de 1997, que ficou também conhecida por ter sido a mulher mais fotografada do mundo.

Boa semana!

