Reino Unido prepara-se para levantar as restrições da covid e permitir viagens sem quarentena a partir de Agosto

Boris Johnson deverá anunciar esta semana o seu plano para o “dia da liberdade”. Médicos e cientistas estão preocupados com efeito no serviço nacional de saúde de a máscara e o distanciamento físico deixarem de ser obrigatórios.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deverá revelar esta semana os planos para menores restrições para a covid-19, previstos para 19 de Julho, o “dia da liberdade”. Mas as medidas que se prevê que sejam tomadas, discutidas nos últimos dias na imprensa, tem levado a alertas de cientistas de que apesar da cobertura de vacinação, a variante Delta, que é mais transmissível e dominante no país, introduz um grau de incerteza que não permite excluir que os internamentos subam ou que haja perturbações significativas que poderiam ser minoradas com um adiamento do fim das restrições.