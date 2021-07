A imposição de “valores europeus imaginários” é o “caminho mais rápido para o colapso” da UE

O primeiro-ministro da Eslovénia, Janez Jansa, deixa já o aviso, ainda a procissão da presidência eslovena do Conselho da União Europeia vai no adro, para mostrar que, ao contrário de Portugal, que lhe acaba de entregar a pasta no dia 30 de Junho, o seu país não alinha nas imposições de “valores imaginários europeus” à Hungria. Se a UE for por esse caminho, o seu “colapso” será rápido.