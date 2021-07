Nova vaga da pandemia volta a pairar sobre a economia

Os dados disponíveis para Junho ainda não revelam um recuo na actividade económica semelhante ao registado nas anteriores vagas da pandemia. A ameaça de ocorrência de efeitos negativos aumenta, contudo, assim que as medidas de confinamento começam a ser tomadas

Depois da aceleração generalizada dos indicadores económicos em Maio, a confirmação de uma nova vaga da pandemia durante as próximas semanas constitui a principal ameaça à continuação da retoma económica em Portugal. O resultado final irá depender, contudo, do tipo de medidas de confinamento que tenham de ser tomadas e dos obstáculos impostos à entrada de turistas no país.