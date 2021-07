Trincão emprestado pelo FC Barcelona ao Wolverhampton, de Bruno Lage

O avançado internacional português Francisco Trincão vai jogar no Wolverhampton, que fica com opção de compra do futebolista emprestado pelo FC Barcelona, anunciaram hoje os dois clubes.

Francisco Trincão, de 21 anos e seis vezes internacional, vai rumar ao emblema inglês, tornando-se no segundo reforço da equipa comandada por Bruno Lage, depois do defesa central colombiano Yerson Mosquera (ex-Atletico Nacional), um ano depois de ter sido contratado ao Sporting de Braga, por 31 milhões de euros.

O avançado alinhou pelo “Barça” em 42 jogos, apenas 10 como titular, tendo assinado três golos, seguindo agora o mesmo caminho de Nelson Semedo, que foi transferido da Catalunha para o emblema inglês em Setembro de 2020, por 30 milhões de euros.

“Ele é um jogador verdadeiramente empolgante. É uma zona em que queríamos mais concorrência. Acho que os adeptos vão gostar de o ver jogar, ele tem boa condução de bola e muita criatividade”, referiu o director técnico da equipa inglesa, Scott Sellars.

Trincão integrava a convocatória de Rui Jorge para o campeonato da Europa de sub-21, que Portugal foi finalista, mas acabou por não integrar a comitiva devido a um teste positivo ao novo coronavírus.

Os “wolves”, 13.º classificados na última edição da Premier League, então sob o comando de Nuno Espírito Santo, que rumou ao Tottenham, contam com 10 portugueses. Além de Trincão, já jogavam no emblema do Molineux Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves, Nelson Semedo, Pedro Neto, Daniel Podence, Fábio Silva, Rúben Vinagre e Bruno Jordão.

“Temos um grande contingente português. Eles cuidam bem uns dos outros, mas também estão integrados no grupo. São muito trabalhadores, com uma boa mentalidade, pelo que tenho a certeza de que [o Trincão] vai integrar-se bem e rapidamente”, assegurou Scott Sellars.

Trincão estreou-se na época 2018/19 na equipa principal do Sporting de Braga, tendo na temporada seguinte, quando conquistou uma Taça da Liga, marcado nove golos em 40 jogos pelos bracarenses, antes de se transferir para o emblema “culé”.