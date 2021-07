Rita Ferreira e Ana Teixeira conquistam ouro inédito no Mundial de ginástica acrobática

As ginastas Rita Ferreira e Ana Teixeira conquistaram este domingo a medalha de ouro em duplas femininas no Mundial de Ginástica Acrobática de Genebra, na Suíça, a primeira nesta disciplina, informou a Federação de Ginástica de Portugal (FGP).

A selecção portuguesa esteve representada por 14 ginastas na Suíça, a competir nas categorias de grupo feminino, par masculino, par misto e par feminino e foi nesta última que Rita Ferreira e Ana Teixeira subiram ao lugar mais alto do pódio.

Rita Ferreira e Ana Teixeira, com 29.120 pontos, impuseram-se às norte-americanas Emily Davis e Aubrey Rosilier (28.580), segundas, e às russas a competir sob as cores da federação Diana Korotaeva e Amina Omari (28.520), terceiras.

As ginastas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia trouxeram a segunda alegria do dia à selecção portuguesa, ao alcançar a medalha de bronze na final da categoria grupo feminino, com um exercício combinado muito bem coreografado.

“Nos últimos anos a ginástica nacional tem vindo a dar cartas em eventos internacionais deste calibre, o que demonstra uma evolução certeira não apenas dos praticantes, mas também dos treinadores e restantes técnicos envolvidos no processo”, refere em comunicado a FGP.

Portugal vai marcar presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano e a decorrer de 23 de Julho a 8 de Agosto, com os ginastas Filipa Martins, em artística, e Diogo Abreu, em trampolins.