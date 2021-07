Luke Shaw, uma história de redenção

Aos 16 anos estreou-se na primeira equipa do Southampton, aos 17 foi titular pela primeira vez num jogo da Premier League inglesa, aos 18 foi recrutado pelo Manchester United, aos 19 estreou-se pela selecção inglesa, aos 20 partiu uma perna e esteve bem perto de ficar sem ela. A carreira de Luke Shaw quase acabou pouco depois de ter começado, mas, aos 25 anos, o lateral-esquerdo dos “red devils” está a brilhar a grande altura no Euro 2020 e numa Inglaterra que está (finalmente) a cumprir as expectativas sempre muito optimistas com que entra em cada grande torneio.

Não era garantida a sua convocatória para o Euro e muito menos um lugar no “onze”, mas a narrativa de redenção de Luke Shaw é mais do que evidente à medida que o Euro vai avançando. Shaw ficou de fora do primeiro “onze” – Trippier, um lateral-direito de origem, jogou de início com a Croácia –, mas foi titular nos quatro jogos seguintes e tem sido um dos melhores assistentes do torneio – fez três passes para golo, um nos “oitavos” frente à Alemanha e dois nos “quartos” com a Ucrânia. E essa grande exibição frente aos ucranianos incluiu o saboroso extra de ter sido no Olímpico de Roma, onde José Mourinho, seu antigo treinador no United, irá trabalhar a partir desta temporada.

E por que é que isto foi especial? Porque José Mourinho, a comentar o Euro para o site talkSPORT, disse que os pontapés de canto cobrados por Shaw no jogo com a República Checa eram “dramaticamente maus”. “Continuo sem perceber por que é que ele continua a apontar-me o dedo. Ele gosta de falar muito sobre mim, mas ele pode dizer o que quiser. Acho que ele é um treinador brilhante, mas passado é passado. Claramente que eu estou na cabeça dele. Mas o que ele diz agora não é nada comparado com o que era antes”, foram algumas das palavras que Shaw dedicou a Mourinho após esse jogo.

Uma das assistências no jogo da Ucrânia (para o 2-0 de Maguire) foi na marcação de um livre perto da bandeirola de canto e, após o jogo em Roma, perguntaram-lhe sobre os comentários de Mourinho, mas Shaw limitou-se a sorrir e a dizer que só quer fazer o seu trabalho. E Mourinho, no comentário à exibição de Shaw, concedeu que o seu ex-pupilo no United está a jogar “melhor e melhor e melhor”.

Perna partida

O Southampton tem sido um bom formador de jogadores para o futebol inglês. Alan Shearer, Theo Walcott, Gareth Bale são alguns dos mais reconhecíveis que passaram pela academia dos “saints. Luke Shaw já tinha esse selo de qualidade quando, aos 16 anos, se estreou pela primeira equipa do Southampton, então na Championship, num jogo da Taça.

Na época seguinte, já era um regular da primeira equipa na Premier League inglesa, chegando à selecção inglesa em Fevereiro de 2014, num particular contra a Dinamarca, a selecção que irá ter pela frente na próxima quarta-feira em Wembley. No final dessa temporada, seria uma das grandes compras de Verão do Manchester United, que pagou por ele um valor a rondar os 35 milhões de euros.

Talvez Shaw fosse o próximo Gareth Bale, também um esquerdino formado no Southampton e que, nesta altura, já era um “galáctico” no Real Madrid. Era preciso agarrá-lo agora antes que fosse tarde, pensavam os “red devils”. Mas o início de carreira em Old Trafford não foi nada auspicioso. Louis van Gaal, o treinador, não era grande fã dele e uma lesão logo no início da época não ajudou.

O pior, no entanto, aconteceu logo no início da época seguinte, frente ao PSV Eindhoven, para a Liga dos Campeões. Hector Moreno, defesa mexicano dos holandeses, entrou de carrinho sobre Shaw, que ficou com a perna direita partida em dois sítios. E podia ter sido muito pior, recordaria mais tarde o defesa. O Manchester United queria levá-lo para Inglaterra, mas os médicos holandeses não deixaram porque tinham detectado complicações na situação clínica do jogador. “Estive muito perto de perder a perna”, confessou em 2018.

Shaw passou quase um ano em reabilitação e só voltou a jogar em 2016, já com José Mourinho. Mas a relação com o técnico português nunca foi muito pacífica nas duas épocas e meia de coabitação em Old Trafford. Mourinho tinha por hábito mandar recados a Shaw pelos microfones. Coisas como “há jogadores aqui que não conseguem andar entre a cama e a casa-de-banho sem partirem uma perna” ou “ele jogou bem, com o corpo dele e o meu cérebro”. Shaw não jogou muito com Mourinho, mas passou a jogar mais desde com Solskjaer, que assumiu os destinos do United em Dezembro de 2018.

A verdade é que, mais de quatro anos depois, ninguém confiava muito em Shaw para dar alguma coisa, provavelmente nem o próprio. Mas o técnico norueguês achava que tinha nas mãos alguém com potencial para ser titular da selecção inglesa. E foi trabalhando com paciência para que isso fosse uma realidade. Shaw recuperou totalmente a forma física e a confiança, e não deu qualquer hipótese a Alex Telles na luta por um lugar no “onze” do United.

E fez o mesmo com Ben Chillwell na selecção inglesa, aproveitando da melhor maneira o afastamento temporário do lateral do Chelsea – teve de cumprir um período de isolamento profilático. Agora, ninguém lhe discute o lugar no “onze” de um dos favoritos à conquista do Euro 2020. Nem Mourinho, que, no comentário à exibição de Shaw em Roma, concedeu que o seu ex-pupilo no United está a jogar “melhor e melhor e melhor”.