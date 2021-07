Halys e Celikbilek decidem título no Porto Open

Vitórias em dois sets garantiram presença no derradeiro dia do torneio do ATP Challenger Tour

Quentin Halys é o favorito à conquista do título no Porto Open, torneio do ATP Challenger Tour, que decorre esta semana no Complexo Desportivo do Monte Aventino. O francês, de 24 anos, vai discutir o título portuense com o turco Altug Celikbilek na final deste domingo (16 horas).

Na primeira meia-final, Celikbilek (247.º mundial) levou 1h10m para derrotar o ucraniano Sergiy Stakhovsky (242.º), com os parciais de 6-2, 6-1. O turco, igualmente de 24 anos, ainda procura o seu primeiro título da categoria challenger.

De seguida, Halys (197.º) levou mais 10 minutos para afastar o equatoriano Emilio Gómez (169.º), com um duplo 6-4. O francês é um antigo número três do ranking mundial júnior e foi finalista de pares no US Open de 2013 neste escalão, ao lado do português Frederico Silva. No circuito profissional, já conquistou cinco títulos no ATP Challenger Tour.