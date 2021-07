Ben O’Connor vence, Pogacar segue de amarelo

O ciclista australiano Ben O'Connor (Ag2r-Citröen) venceu este domingo a nona etapa da Volta a França, no alto de Tignes, mas o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) segue para o primeiro dia de descanso da prova na liderança da prova.

O'Connor impôs-se na primeira chegada em alto da 108.ª edição do Tour, no final de 144,9 quilómetros desde Cluses, com o tempo de 4h26m43s, relegando para os lugares de honra os seus companheiros de fuga italianos Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), segundo, a 05m07s, e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), terceiro, a 05m34s.

Com esta vitória, a primeira na prova, Ben O'Connor subiu ao segundo lugar da classificação geral, com mais 2m01s que Pogacar, com o colombiano Rigoberto Uran em terceiro, com mais 5m18s.

Tadej Pogacar, que voltou a ganhar tempo a todos os seus adversários, manteve a liderança da classificação geral, enquanto o vencedor da etapa subiu à segunda posição, a 2m01s da amarela, e o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) à terceira, a 5m18s.

O ciclista esloveno, que conquistou a camisola amarela no sábado, esteve no controlo o dia todo e respondeu a um ataque tardio do equatoriano Richard Carapaz, o seu principal rival na classificação geral, na subida final para o resort alpino de Tignes (21 km 5,6%) para continuar no topo do ranking.

Esta segunda-feira, o pelotão cumpre o primeiro dia de descanso da 108.ª edição da Volta a França, regressando à estrada na terça-feira, para a ligação de 190,7 quilómetros entre Albertville e Valence. Com agências