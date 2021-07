Alinghi vence em Lagos a primeira etapa do GC32 Racing Tour

A equipa suíça dominou quase por completo a prova no Algarve. A Red Bull Sailing Team ficou no segundo lugar apesar de um incidente no último dia.

Após um ano e meio de paragem devido à pandemia, Portugal recebeu a primeira etapa do GC32 Racing Tour 2021 e a equipa suíça Alinghi confirmou o favoritismo, vencendo 11 das 18 regatas disputadas em Lagos.

O último dia de prova ficou marcado pelo vento forte, o que provocou o capotamento do Red Bull Sailing Team na penúltima regata, mas a equipa austríaca conseguiu regressar à prova e terminar na vice-liderança, à frente dos dinamarqueses Team Rockwool Racing.

Durante quatro dias, Lagos recebeu o regresso da competição certificada pela World Sailing e, sem surpresa, a vitória no final foi para a equipa que defende o título. Campeões em 2019, a Alinghi apenas em duas das 18 regatas algarvias ficou fora dos três primeiros lugares e, com 11 triunfos, o barco liderado por Arnaud Psarofaghis não teve problemas em garantir o primeiro lugar.

No segundo lugar, apesar de um incidente no último dia, ficou outra das equipas com experiência no circuito: a Red Bull Sailing Team. O catamarã da equipa austríaca liderada pelo experiente Roman Hagara, vencedor de duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, virou na antepenúltima regata, mas a Red Bull Sailing Team conseguiu voltar à prova e, com dois pódios nas duas últimas “pernas”, segurou a vice-liderança, à frente dos dinamarqueses Team Rockwool Racing, que têm Renato Conde na sua equipa de terra.

No final, Arnaud Psarofaghis mostrou-se encantado por estar de volta à competição, deixando elogios à etapa algarvia: “Gostamos muito de Lagos, que teve um vento muito bom. Espero ter as mesmas condições aqui novamente dentro de algumas semanas. Acho que as outras equipas estão a melhorar e isso vai dificultar a nossa permanência no topo. O resultado final realmente não demonstra o quão duro foi e como tivemos que lutar em quase todas as corridas.”

A baia da cidade algarvia será novamente o campo de regatas da segunda etapa da competição, entre 28 de Julho e 1 de Agosto, seguindo-se depois a nova etapa italiana, em Villasimius, no extremo sudeste da Sardenha, entre 15 e 19 de Setembro, onde será atribuído o título mundial.

A terminar, no que será também uma novidade no mapa dos GC32, a competição realiza as últimas regatas nas águas calmas do mar Menor, na costa de Múrcia, em Espanha, entre 3 e 7 de Novembro.