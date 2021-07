Multiscreen

Qualquer momento de qualquer jogo de futebol pode viralizar dez segundos depois de ter acontecido. Basta ter a tecnologia para isso. E qualquer um com telemóvel e um sistema que dê para recuar a transmissão uns segundos pode fazê-lo. Nada passa impune. O mundo está atento. Em todos os ecrãs. O da televisão, o do smartphone, o do tablet, o do computador, o do segundo monitor que está ao lado do computador, o do segundo smartphone mais velho que só se usa para emergências.