Spike Lee e Jodie Foster: o poster boy e a it girl, Cannes 2021

Spike Lee, que lidera a equipa de jurados da competição de Cannes 2021 (de 6 a 17 de Julho), é um presidente zangado com os presidentes do júri. Era preciso ter estado lá em 1991 para guardar na memória o olhar com que fulminou Roman Polanski, que já fora vítima no palco dos agradecimentos de Lars von Trier - “Thanks do the midget and to the other members of the jury” - quando Europa, em vez de receber a Palma de Ouro que Lars esperava, ficou com o Prémio do Júri.