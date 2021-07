Exposições da residência oficial do primeiro-ministro com visitas guiadas no domingo

Arte contemporânea portuguesa e design para ver no Palácio de São Bento no primeiro domingo de cada mês.

A residência oficial do primeiro-ministro vai estar aberta ao público no domingo e vai contar com visitas guiadas às exposições patentes naquele palacete de manhã e de tarde, anunciou sábado António Costa.

Numa mensagem divulgada na página oficial da rede social Twitter, o primeiro-ministro assinala que a residência oficial de São Bento, em Lisboa, “abre ao público no primeiro domingo de cada mês”.

“Amanhã [domingo] há visitas guiadas às exposições Design em São Bento (10h30, 11h15 e 12h00) e Arte em São Bento (16h00, 16h30 e 17h00)”, acrescenta.

De acordo com o primeiro-ministro, as visitas estão sujeitas a “lotação limitada e admissão por ordem de chegada”.

O Palacete de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro, acolhe, anualmente, desde 2017, uma selecção de obras de artistas contemporâneos portugueses, pertencentes a uma coleçcão privada de fora de Lisboa.

Este ano, desde Outubro de 2020, a iniciativa apresenta uma selecção de obras de 40 artistas provenientes da Colecção Figueiredo Ribeiro, com curadoria de Ana Anacleto e João Silvério, cobrindo um período de 50 anos da produção artística portuguesa contemporânea.

Fernanda Fragateiro, André Cepeda, António Olaio, Nuno Cera, Adriana Molder, Ana Jotta, Bruno Cidra, Carlos Bunga, Diogo Evangelista, Edgar Martins, Fernando Calhau, Francisca Carvalho, João Pedro Vale, João Tabarra, Patrícia Garrido, Jorge Pinheiro, Miguel Palma, Pedro Barateiro, Rui Chafes e Sara Bichão são alguns dos artistas representados nesta exposição.

Logo no piso térreo, os visitantes poderão ver obras de artistas já com uma carreira reconhecida, como Rui Chafes, Fernando Calhau ou Fernanda Fragateiro, nomeadamente em escultura, que vão compondo um percurso pelos dois pisos da residência, abertos ainda a peças de fotografia ou pintura de Patrícia Garrido, Francisca Carvalho, Sérgio Carronha, Brígida Mendes, Dalila Gonçalves, Edgar Massul e Francisco Mendes Moreira.

Em Janeiro do ano passado, foi inaugurada a iniciativa Design em São Bento, com curadoria da directora do Museu do Design e da Moda, Bárbara Coutinho, e que reúne 110 peças de mobiliário e artes decorativas provenientes de museus, empresas e colecções privadas de todo o país.