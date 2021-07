Ei-ichi Negishi (1935-2021), o cientista que usou as moléculas orgânicas como peças de Lego

Sonhava com o Prémio Nobel, que ganhou em 2010. O investigador japonês que fez carreira nos EUA e morreu no início do mês, aos 85 anos, deixou a sua marca no desenvolvimento de um método usado um pouco em tudo, desde medicamentos até à electrónica.

Ei-ichi Negishi gostava de comparar as suas descobertas no ramo da química orgânica ao que se pode fazer com blocos de Lego. “As peças de Lego podem ser combinadas para fazer objectos de qualquer forma, tamanho e cor, e as nossas reacções [químicas] tornam isto possível para os compostos orgânicos”, disse o cientista galardoado com o Prémio Nobel da Química em 2010, e que morreu no início de Junho, aos 85 anos.