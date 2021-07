Portugal com mais quatro mortes e 2605 infectados. Há quase cinco meses que não havia tantos novos casos

O país encontra-se na zona vermelha da matriz de risco. A incidência de casos por cada 100 mil habitantes é agora de 189,4 a nível nacional e 194,2 no continente. Índice de transmissibilidade fixou-se em 1,16 a nível nacional e 1,17 no continente.

Portugal registou, na sexta-feira, mais quatro mortes e 2605 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados este sábado. Este é o maior número de novas infecções em quase cinco meses — desde 12 de Fevereiro (boletim de dia 13) que não se registavam tantos casos em 24 horas.

No total, o país contabiliza 17.112 óbitos por covid-19 e 887.047 casos confirmados desde Março de 2020.

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo soma 52% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 1362 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 557 casos (21%).

Há mais 11 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 543 pacientes hospitalizados com covid-19. Foram também admitidas mais quatro pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 122. Há mais de três meses que não havia tantos doentes internados — desde 31 de Março, quando estavam hospitalizadas 558 pessoas. O número de casos em cuidados intensivos é também o mais alto desde 9 de Abril (data em que havia 128 doentes em UCI).

Ainda assim, o número de pessoas internadas em cuidados intensivos continua abaixo das linhas vermelhas traçadas pela DGS: o limite máximo não deve ultrapassar as 245 camas ocupadas em UCI.

Recuperaram da doença mais 1718 pessoas, contabilizando-se agora um total de 833.197 recuperados. Há ainda a registar mais 883 casos activos de infecção, num total de 36.738 — este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Dos quatro óbitos registados nas últimas 24 horas, três foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo e um na região Norte do país. Entre as vítimas mortais, três tinham 80 anos ou mais (dois homens e uma mulher) e uma mulher tinha entre 70 e 79 anos.

Portugal encontra-se na zona vermelha da matriz de risco, de acordo com os dados da DGS actualizados nesta sexta-feira. A incidência de casos por cada 100 mil habitantes é, agora, de 189,4 a nível nacional e 194,2 no continente. Quanto ao índice de transmissibilidade — ou R(t) – fixou-se em 1,16 a nível nacional e 1,17 no continente.

O Norte contabiliza um total acumulado de 347.501 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo a zona do país com maior número de infecções. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 344.110 casos; o Centro, com 122.793 casos (mais 273 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 31.220 casos (mais 78) e o Algarve, com 25.218 infectados (mais 299). O arquipélago dos Açores regista um total de 6247 casos de infecção (mais 29) e a Madeira contabiliza 9958 casos (mais sete).

Lisboa e Vale do Tejo regista 7275 mortes por covid-19 acumuladas desde Março e a região Norte 5368. O Centro contabiliza 3027 mortes causadas pela doença, o Alentejo 973 e o Algarve 365. Nos arquipélagos, os Açores mantêm-se com um total de 34 mortes por covid-19 e a Madeira contabiliza 70.