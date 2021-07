Já seguiu nova queixa contra Medina por exoneração de encarregado de protecção de dados

Associação dos Profissionais de Protecção e Segurança de Dados diz que se trata “de mais uma infracção do Regulamento Geral de Protecção de dados a somar às 225 detectadas neste caso pela CNPD”.

A Associação dos Profissionais de Protecção e Segurança de Dados (APPSD) entregou este sábado uma queixa à Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) sobre a exoneração do encarregado de protecção de dados da autarquia de Lisboa, decisão que foi formalmente tomada sexta-feira em reunião de câmara, na sequência do escândalo da partilha de dados de manifestantes com embaixadas estrangeiras.